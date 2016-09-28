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إغلاق المجال الجوي لمطار دبي بسبب طائرة بدون طيار

28/9/2016

المجال الجوي لمطار دبي الدولي- أرشيف

أعلنت سلطات مطار دبي الدولي إغلاق المجال الجوي لنحو 30 دقيقة صباح اليوم الأربعاء بعد رصد طائرة بدون طيار في المجال الجوي للمطار.

وقال مسؤولون في المطار إن "المجال الجوي أغلق من الساعة 0808 وحتى الساعة 0835 بالتوقيت المحلي بسبب نشاط غير مصرح لطائرة بدون طيار".

وأضافوا أنه "تم استئناف الرحلات القادمة إلى المطار الساعة 0835 ، والرحلات المغادرة الساعة 0840 مع بعض القيود، وتم فتح المطار بشكل كامل  الساعة 0907 صباحا".       

وكانت السلطات الإماراتية قد أغلقت المجال الجوي لمطار دبي يوم 11 يونيو/ حزيران الماضي لمدة 69 دقيقة لوجود طائرة بدون طيار غير مصرح بها في منطقة المطار.

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