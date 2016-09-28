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أحمد عز يدعو المصريين للتفاؤل

28/9/2016

أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المصري أحمد عز

عاد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي ورجل الأعمال المصري أحمد عز إلى الظهور على الساحة مرة أخرى عبر مقال نشره اليوم في صحيفة مصرية خاصة تحت عنوان "دعوة للتفاؤل".

وقال عز في المقال: ليس هدفي السعي وراء الظهور في الساحة العامة، لكنني رأيت، بدافع وطني، أن أشارك في دعوة الجميع إلى التفاؤل.

وأضاف إن هذا التفاؤل: مدعوم بحقائق اقتصادية من أرض الواقع. أستند إلى خبرة سابقة اكتسبتها كرئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب لمدة 10 سنوات متتاليات، بالإضافة إلى عملي الطويل في الصناعة. ظني وثقتي أن مشاكل اقتصادية كثيرة في طريقها إلى الحل.

وشبّه عز مصر بإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان، مشيرا إلى أن الوضع المصري ليس استثنائياً. فهذه الدول تُوَجِّه فى المتوسط أكثر من 60% من إنفاقها أيضاً على برامج الدعم والتأمينات والحماية الاجتماعية، ولا تستطيع ألمانيا أو فرنسا خفض العجز 20% مهما تَقَشَّفَتا.

وختم عز مقاله بأن الأزمة التي تمر بها مصر: لا تتطلب انزعاجاً. عجز الموازنة.. الدين العام.. الديون الخارجية. تقييم آثارها ليس بقيمها وأرقامها المجردة، وإنما من خلال تنسيبها لحجم الاقتصاد. النمو كفيل بتجاوز هذه المشكلات. النمو هو مفتاح الحل.

ويعد أحمد عز، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر.

كما شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، قبل أن يستقيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد أيام من اندلاع الثورة في محاولة لتهدئة الشارع، غير أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة قبل أن تجبر مبارك نفسه على التخلي عن الحكم في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

كما تم القبض عليه عقب ثورة 25 يناير 2011، وأحالته النيابة إلى المحاكمة في عدة قضايا بتهم الفساد والكسب غير المشروع وغسيل الأموال، إلا أن القضاء المصري حكم عليه البراءة وأخلي سبيله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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