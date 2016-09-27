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نواب سويسريون يقرون حظر النقاب في البلاد

27/9/2016

سويسرية مسلمة توزع منشورات معارضة لحظر النقاب- الفرنسية

صَوَّت مجلس النواب السويسري اليوم الثلاثاء بفارق صوت واحد لصالح حظر النقاب في البلاد.

وحظيت المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب السويسري، المنتمي إلى التيار القومي المحافظ، بتأييد 88 نائبا، في حين صوت ضدها 87 نائبا، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.

ويتعين الآن طرح المشروع للتصويت أمام مجلس المقاطعات (الكانتونات)، الذي يضم 26 مقاطعة.

ويمثل مجلس المقاطعات الغرفة الأصغر في البرلمان السويسري، ومن غير المحتمل أن يوافق المجلس على حظر النقاب في عموم البلاد، حيث كانت اللجنة السياسية التابعة له أعربت في مطلع العام عن رفض غالبية كبيرة لهذه الخطوة.

وبررت اللجنة هذا الرفض بأن تغطية الجسم بالكامل يعد ظاهرة نادرة للغاية في سويسرا كما أنه لم يمثل مشكلة حقيقية.

يذكر أن مقاطعة تيسين تعد المقاطعة الوحيدة في سويسرا التي تحظر النقاب.

ويجري في الوقت الراهن جمع توقيعات لمبادرة ترفع شعار "نعم لحظر النقاب"، وأمام حزب الشعب السويسري مهلة تمتد حتى الخامس عشر من ايلول/سبتمبر المقبل لجمع 100 ألف توقيع لازمة لإجراء استفتاء شعبي على مستوى البلاد على هذه المبادرة.

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