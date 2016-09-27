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نتنياهو يرفع دعوى لمنع نشر فواتير تنظيف ملابسه

27/9/2016

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعاوى على المدعي العام الإسرائيلي لمنع نشر التفاصيل المتعلقة بتكلفة تنظيف ملابسه علانية.

وأظهرت وثائق قانونية نشرت اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء طلب من محكمة بالقدس العدول عن قرار بنشر فواتير غسل ملابسه وملابس أسرته بموجب قانون حرية إتاحة المعلومات مستندا إلى حقه في حماية خصوصيته.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ركزت في السابق على تكاليف الأغذية والمشروبات في مكتب نتياهو ومنازله الخاصة. وقبل ثلاث سنوات تعرض لانتقادات بسبب إنفاقه 127 ألف دولار لتجهيز غرفة نوم على طائرة مستأجرة في رحلة للندن لحضور تأبين رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر.

وتشمل القضية الراهنة طلبا من حركة حرية إتاحة المعلومات وهي جماعة تسعى إلى قدر أكبر من الشفافية في إسرائيل للحصول على تفاصيل عن جميع المصروفات التي تحملتها الدولة في منزل نيتياهو الخاص ومقره الرسمي في عام 2014.

 ويقول محامو نتنياهو إن إدراج تكاليف تنظيف الملابس يعد تطفلا على حياته الشخصية لكن أنات ريفيفو التي تراقب الالتزام بقانون إتاحة المعلومات في مكتب رئيس الوزراء تقول إن من حق الشعب أن يعرف.

 وعندما اتصلت ريفيفو بالمدعي العام الإسرائيلي اتفق معها في الرأي.

 وحصل نتنياهو على الوقت الكافي لاتخاذ إجراء قانوني مضاد وأمس الاثنين رفع دعوى قضائية تقع في 27 صفحة ضد يفيفو والمدعي العام افيخاي ماندلبليت.

وفي الالتماس الذي نشرته حركة حرية إتاحة المعلومات على موقعها الإليكتروني أشار محامو نتنياهو إلى القانون الإسرائيلي الخاص بحماية الخصوصية فضلا عن قانون حقوق الإنسان البريطاني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم موقفهم في القضية.

وجاء في الدعوى القضائية "يجب ألا يخضع أحد لتدخل عشوائي في خصوصياته أو خصوصيات عائلته أو منزله أو مراسلاته أو لهجوم على شرفه أو سمعته."   

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