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ناعومي واتس تنفصل عن ليف شريبر بعد ارتباطهما 11 عاما

27/9/2016

الممثلة ناعومي واتس والممثل ليف شريبر

قالت الممثلة ناعومي واتس والممثل ليف شريبر في بيان يوم الاثنين إنهما بصدد الانفصال بعد أن عاشا معا لمدة 11 عاما.

وقالت واتس (47 عاما) وشريبر (48 عاما) "أفضل طريق بالنسبة لنا كعائلة هو أن ننفصل كزوجين."

وأضافا "نتطلع قدما إلى تربية أطفالنا معا بقدر كبير من الحب والاحترام والصداقة في قلوبنا واستكشاف هذه المرحلة الجديدة من علاقتنا" وطلبا باحترام الخصوصية من أجل ابنيهما.

ويأتي انفصالهما في أعقاب إعلان الطلاق المفاجئ بين نجمي هوليوود براد بيت وأنجلينا جولي الأسبوع الماضي.

وبدأت العلاقة بين الممثلة الاسترالية واتس التي رشحت لجائزة أوسكار مرتين وشريبر بطل فيلم "راي دونوفان" منذ عام 2005 لكنهما لم يتزوجا. وكانت واتس تواعد في السابق الممثل الاسترالي هيث ليدجر.

وتلعب واتس وشريبر معا دور البطولة في الدراما القادمة "ذا بليدر". وسيلعب شريبر البطولة أيضا في مسرحية "لي ليايسون دانجريز" التي سيبدأ عرضها على مسارح برودواي الشهر القادم وسيقوم فيها بدور رجل فرنسي منحل.

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