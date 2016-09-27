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فيديو: العين الإماراتي يعبر الجيش ويقترب من نهائي آسيا

27/9/2016

اقترب فريق العين الإماراتي من التأهل إلى نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الجيش القطري 3 /1 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين حيث تقدم البرازيلي داينفريس دوجلاس بهدف في الدقيقة 16 وتكفل عمر عبد الرحمن عموري بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 .

ورد الجيش القطري بهدف في الشوط الثاني وقعه الأوزبكي ساردور راشيدوف من ضربة جزاء في الدقيقة .52 وخطف البرازيلي كايو فيرنانديز الهدف الثالث للعين في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ويلتقي الفريقان إيابا في 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل على استاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا بقطر على أن يلتقي الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ومواطنه اف سي سيول.

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