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شاهد: موجة "التنّين" تجرف العشرات بالصين

27/9/2016

فوجئ زوار مدينة هاينينغ الصينية الذين جاءوا لمشاهدة ظاهرة التنين الفضي –اندفاع النهر نتيجة المد والجذر- قبالة نهر تشيانتانغ شرق الصين، بموجة عاتية بالغة الارتفاع تجرف العشرات منهم وتسقطهم أرضاً.

ونشرت قناة People’s Daily, China على موقع "يوتيوب" مقطعاً مصوراً أظهر عشرات الأشخاص وقفوا لمتابعة الظاهرة وتصويرها حين جاءت موجة شديدة الاندفاع والعلو أسقطتهم في المياه التي غطت ضفة النهر، ومنعهم جدار خرساني من الانجراف والغرق بقاع النهر.

وكانت السلطات الصينية قد حذرت من موجات بالغة الارتفاع على ضفة النهر المعروف بهذه السمة الغريبة من مد وجذر غير عادي في ذات الوقت، وهي ظاهرة نادراً ما تحدث مع الأنهار.

 

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