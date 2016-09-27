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شاهد: "غوغل" تحتفل بعيد ميلادها الـ18

27/9/2016

تحتفل شركة "غوغل" العالمية بمرور 18 عاماً على تأسيسها، اليوم الثلاثاء، وقد نشرت على محرّك بحثها الأشهر بالونات احتفالية ومقطع فيديو على "دودل" تحت عنوان " when is google’s birthday".

وأطلق محرك البحث قبل 18 عاماً من قبل مؤسّسيه لاري بايدج، وسيرغي برين في الرابع من سبتمبر/أيلول 1998، وهما طلبان دراسات عليا في جامعة ستانفورد الأمريكية وكان "غوغل هو مشروعهما البحثي آنذاك، ليؤسسوا بذلك أهم الشركات البحثية المعرفية الإلكترونية في العالم.

و"غوغل" شركة عالمية تُنتج خدماتٍ عدّة، ولها وظائف مختلفة، لا يمكن الاستغناء عنها، منها محرك بحث الإنترنت الأشهر، وخدمة البريد الإلكتروني، وخدمة الترجمة وخدمة الخرائط والوثائق وغيرها من الخدمات المعروفة التي تقدمها الشركة حتى أنها تشارك في تطوير سيارة خاصه بها ونظارة متطورة وهاتفها الأول وبرنامج الأندرويد المفتوح المصدر.

وضمت غوغل العديد من الشركات الناشئة والعاملة في مجال التقنية وتقديم خدمات البحث كشركة "Keyhole" المختصة بالخرائط وشركة "Adaptive Path" المختصة بتقديم إحصائيات مدونات الويب وأيضاً من أهم صفقاتها الناجحة استحواذها على موقع "YouTube" فضلاً عن شراكاتها مع شركات الهاتف المحمول وتطبيقاتها هي الأوسع انتشاراً كتعاقداتها مع شركات سوني وسامسونغ ونوكيا، لتصبح غوغل العلامة التجارية رقم 1 في العالم وأسهمها وفروعها تغطى جميع المناطق.
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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