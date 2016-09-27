شاهد: عراقي يصمم مجسمات لمعالم بغداد من أعواد الثقاب

لشغفه الشديد بالعمارة يُبدع الفنان العراقي أدهم عبد الحميد نماذج مُصغرة لمعالم أثرية وأماكن مشهورة في بغداد من أعواد الثقاب.

وعلى مدى العامين الماضيين عمل الشاب الذي درس الهندسة بجامعة بغداد على تنمية شغفه ببناء نماذج طبق الأصل لمعالم في بغداد بينها جسور وكنائس وآثار وذلك من مادتين بسيطتين: أعواد الثقاب والغراء.

وتمتلئ غرفة الشاب (25 عاما) في منزل أُسرته ببغداد بنماذج مُصغرة لمبانٍ مصنوعة من أعواد ثقاب وأكوام من أعواد الثقاب وعلب الثقاب والغراء إضافة إلى أدوات تُستخدم في قطع وتشكيل الأعواد مثل سكين وساطور وقاطعة.

وأوضح أدهم عبد الحميد أنه جرَب في البداية مواد عديدة لإبداع مُجسمات مشروعه قبل أن يستقر على استخدام أعواد الثقاب.

وبدأت تلك الهواية لدى الشاب العراقي وهو طالب في الجامعة.

وقال: "لما بدأت هذه الفكرة إني كنت بعدني طالب بجامعة بغداد فأول عمل بدأت به هو برج جامعة بغداد. برج الرئاسة؛ لأن هو من أكثر الأعمال اللي أنا أحبها طبعا كوني طالب بجامعة بغداد. فقلت خلي أحاول أسوي هذا العمل. فسويته وطولت به أربع أشهر أو خمسة".

وقبل أن يبدأ الفنان في تنفيذ نماذجه المصغرة يرسم نموذجا للمبنى اعتمادا على صور أصلية له منشورة على الانترنت ويأخذ قياس الطول والعرض لتحديد قياس القاعدة، ثم يزيل عبد الحميد رؤوس أعواد الثقاب قبل أن يلصقها معا.

ويشير عبد الحميد إلى أن النماذج الكبيرة ربما تحتاج إلى ما يصل إلى خمسة آلاف عود ثقاب في بنائها ويحتاج إنجازها شهورا على عكس النماذج الصغيرة التي لا يستغرق تنفيذها أكثر من ثلاثة أسابيع.

ويقدر عبد الحميد أنه استخدم ما يزيد على 25 ألف عود ثقاب منذ استخدم تلك الأعواد لأول مرة في إبداع مشروعه.

ولم يبع عبد الحميد حتى الآن أيا من أعماله المبتكرة التي يفضل الاحتفاظ بها على أمل أن يتسنى له تقديمها في معرض ذات يوم.

وأشار إلى أن المنحوتة الكبيرة تكلفه نحو ثلاثة آلاف دينار عراقي (دولاران تقريبا).

ويحلم أدهم عبد الحميد بأن ينفذ نُسخة طبق الأصل مصغرة لمدينة بغداد بمعالمها المميزة ومبانيها وتقديمها في معرض.

وقال: "الفكرة الأساسية اللي أني بنيت عليها هذا الشيء من البداية واختياري للنماذج البغدادية أنه أن أكمل مدينة كاملة وهي مدينة بغداد بالتحديد. يعني خلينا نقول الفكرة الأساسية اللي حتصير شلون عود ثقاب يقدر يبني مدينة كاملة مو فقط معلم صغير. فأني مخلي خطتي تتكون من 20 إلى 25 معلم اللي هي من أهم المعالم البارزة في بغداد. لمن تكتمل حتكون مدينة كاملة من أعواد الثقاب وكذلك مُثبتة بنفس الأماكن المثبتة بها النُصب الأصلية. فإن شاء الله على الفترة الجاية إذا كملت هذا الشيء راح أشارك بها حيكون لي المعرض الشخصي الأول وكذلك ح أقدر أشارك بها في معارض ثانية".

وأتم عبد الحميد حتى الآن نحو عشر تصميمات مُصغرة بينها الجسر المعلق في بغداد ومحطة بغداد المركزية التي بناها البريطانيون ونصب الحرية وبرج ساعة القشلة التاريخي.

ويعمل عبد الحميد حاليا في تنفيذ ساحة الاحتفالات الكبرى وهي الساحة الرئيسية للاحتفالات العامة في بغداد. وأوضح أن مشروعه المقبل سيكون نصب الشهيد في بغداد.