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شاهد: زهرة نتنة الرائحة تتفتح لأول مرة منذ 5 سنوات!

27/9/2016

تفتحت "زهرة الجثة" النادرة للمرة الأولى منذ عام 2011 في كلية دارتموث بولاية نيو هامبشر الأمريكية، وسميت الزهرة بهذا الاسم بسبب رائحتها الكريهة جداً إلى حد العفن، بحسب وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية "UPI".

وتفتحت الزهرة –خضراء اللون- ذات الرائحة النتنة والتي لا تتناسق رائحتها الكريهة مع شكلها المذهل، نهاية عطلة الأسبوع الماضي، ويبلغ عمرها 13 عاماً حين حصل على بذورها مزارع عام 2003 ثم انتقلت إلى كلية دارتموث عام 2007.

وتشبه رائحة زهرة الجثة أو كما يطلق عليها "مورفي" رائحة تعفن اللحم، وقد سمحت كلية دارتموث للجمهور بمشاهدة الزهرة النادرة، وتوجد 7 زهور فقط من "زهرة الجثة" بالولايات المتحدة الأمريكية، وتفتحت أولى هذه الزهور لأول مرة في الحديقة النباتية بنيويورك عام 1937.

 

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