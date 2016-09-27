شاهد: حارس مرمى يسجل من مسافة 90 مترا ويجنب فريقه الهزيمة

أنقذ رود بوفين، حارس مرمى إسكيشهرسبور التركي، فريقه من الهزيمة أمام منافسه أومرانيسبور، بعد أن سجل هدف التعادل من مسافة 90 مترا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي جمعت بين الفريقين في دوري الدرجة الثانية التركي.

وتقدم إسكيشهرسبور في النتيجة عن طريق اللاعب سيميح سينتورك، بيد أن اومرانيسبور نجح في إدراك التعادل وتسجيل الهدف الثاني أيضا بأقدام اللاعبين إبراهيم اكداج وساميت اساتيكين في الشوط الثاني.

ولكن قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ارتدى بوفين ثوب الأبطال ونجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة وأرسل كرة عالية سقطت في شباك الفريق المنافس.

وجاء هذا الهدف الخرافي ليعزز من قيمة بوفين، الذي نجح في التصدي لثلاث ركلات جزاء هذا الموسم.