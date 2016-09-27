البث الحي
منوعات

شاهد: حارس مرمى يسجل من مسافة 90 مترا ويجنب فريقه الهزيمة

27/9/2016

أنقذ رود بوفين، حارس مرمى  إسكيشهرسبور التركي، فريقه من الهزيمة أمام منافسه أومرانيسبور، بعد أن  سجل هدف التعادل من مسافة 90 مترا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي  جمعت بين الفريقين في دوري الدرجة الثانية التركي. 

وتقدم إسكيشهرسبور في النتيجة عن طريق اللاعب سيميح سينتورك، بيد أن اومرانيسبور نجح في إدراك التعادل وتسجيل الهدف الثاني أيضا بأقدام اللاعبين إبراهيم اكداج وساميت اساتيكين في الشوط الثاني. 

ولكن قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ارتدى بوفين ثوب الأبطال ونجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة وأرسل كرة عالية سقطت في شباك الفريق المنافس. 

وجاء هذا الهدف الخرافي ليعزز من قيمة بوفين، الذي نجح في التصدي لثلاث ركلات جزاء هذا الموسم.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)