شاهد: ثعبان يفارق الحياة بعد ابتلاعه ظبياً كاملاً!

في لحظة من أكثر اللحظات إثارة، شهد سكان قرية بولاية غوجارات الهندية احتضار ثعبان بعدما التهم ظبياً كاملاً دفعه واحدة بعدما قام بخنقه، ويبدو أن الوجبة الضخمة كادت تفجر معدة الثعبان فلقي حتفه بعد معاناة، في مشهد أقلق خبراء الثعابين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الظباء كبيرة جداً كوجبة لثعبان دفعة واحدة، وأظهر مقطع مصور الثعبان بمعدته الضخمة جداً، وهو يتلوى من الألم في محاولة يائسة -لم تستمر طويلاً- للبقاء على قيد الحياة، فيما تجمهر حشد من الناس للمشاهدة.

وقال سونيل كومار (28 عاماً) والذي رأى وصور المشهد بكامله "لقد وجدت الثعبان ملقى على الطريق، كان يكافح من أجل هضم الحيوان الضخم الذي ابتلعه، لقد كانت واحدة من اللحظات الأكثر إثارة من أي وقت مضى لم أرى مثل هذا الحجم في بطن ثعبان من قبل حتى أنه بدا غير قادر على التحرك".

وأثار هذا المشهد قلق خبراء الثعابين حيث أنها قادرة على التغذي على حيوانات أكبر حجماً من الظباء بكثير، وأرجعت وفاة الثعبان ربما لإصابات داخلية ناجمة عن ابتلاع الظبي.