شاهد: اتهامات بين كلينتون وترامب في أول مناظرة بينهما

تبادل المرشحان بانتخابات الرئاسة الأمريكية الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد رامب الاتهامات بشأن الاقتصاد، وهاجم كل منهما السياسة الخارجية للآخر.

وشهدت المناظرة مقاطعة كلا المرشحين بعضهما مرارا في تراشق محتدم بأول مناظرة رئاسية أمريكية أمس الاثنين.

وسرعان ما تحولت المناظرة التي بدأت بالمصافحة والابتسام إلى الهجوم حيث انتقدت كلينتون سياسات ترامب الضريبية في حين اتهم ترامب وزيرة الخارجية السابقة بأنها "تتحدث ولا تعمل".

واتهم كل منهما الآخر بالتشويه والافتراء، وحثا المشاهدين على مطالعة مواقعهما الإلكترونية لتحري الحقائق، ونادته هي باسم ترامب بينما ناداها هو الوزيرة كلينتون.

وقالت كلينتون أول امرأة تفوز بترشيح حزب أمريكي كبير للرئاسة "لدي شعور بأنني سألام على كل شيء." ورد ترامب بحسم "لم لا؟".



ومع بدء المناظرة طرح المرشحان وجهات نظر متباينة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وانتقد ترامب- قطب العقارات والنجم السابق لتلفزيون الواقع الذي لم يتقلد قط منصبا منتخبا- كلينتون بسبب سياساتها التجارية وقال إنها ستوافق على اتفاق تجاري مثير للجدل مع الدول الآسيوية برغم معارضتها له وهي مرشحة.

وقال "كنت مؤيدة لها بشكل كامل.. ثم سمعت ما كنت أقوله .. وكم هي سيئة.. وقلت ’حسنا لا يمكن أن أكسب هذه المناظرة‘ لكنك تعلمين أنك إذا فزت فسوف توافقين عليها."

ورفضت كلينتون الانتقادات. وقالت "حسنا ترامب. أعلم أنك تعيش في واقعك الخاص.. لكن هذه ليست الحقائق."

وارتدت كلينتون (68 عاما) سترة حمراء اللون بينما ارتدى ترامب (70 عاما) سترة سوداء ورابطة عنق زرقاء في المناظرة التي قد تغير مسار السباق المحتدم نحو البيت الأبيض.

ويمكنكم متابعة المناظرة كاملة على الرابط التالي: اضغط هنا