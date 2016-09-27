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شاهد| أدلة على وجود بخار ماء على قمر تابع للمشترى

26/9/2016

قال علماء فلك إنهم رصدوا دليلا على وجود رذاذ بخار ماء يتصاعد من قمر "يوروبا" التابع لكوكب المشتري في كشف قد يجعل من السهل التحقق من وجود حياة في المحيط الدافئ المالح تحت سطحه الجليدي.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إن التلسكوب الفضائي هابل رصد الرذاذ من مسافة 200 كيلومتر فوق سطح يوروبا.

ويصف العلماء القمر يوروبا بأنه أحد الأجرام المتوقع وجود حياة عليها داخل المنظومة الشمسية وراء الأرض وبه محيط ضخم تبلغ كمية مياهه ضعف إجمالي ما تحويه بحار الأرض ويقع تحت طبقة من الجليد الصلب شديد البرودة غير معروف سمكها.

وبينما سيكون التنقيب في الجليد لاختبار مياه المحيط للتحقق من وجود حياة مهمة شاقة فإن جمع عينات من الرذاذ قد يكون أسهل.

ويبلغ قطر يوروبا نحو 3100 كيلومتر وهو أصغر قليلا من قمر الأرض. ويدور حول المشتري أربعة أقمار وهو ثاني أقرب الأربعة إلى الكوكب الضخم.

وقال العلماء إن التلسكوب لاحظ الرذاذ ثلاث مرات في 2014 أغلبها حول المنطقة القطبية الجنوبية لقمر يوروبا.

ويأتي الكشف بعد رصد مبدئي من هابل لرذاذ بخار ماء فوق القطب الجنوبي للقمر يوروبا في ديسمبر كانون الأول 2012

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