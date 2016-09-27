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الولايات المتحدة تحذر من هجمات على فنادق في تركيا

27/9/2016

الولايات المتحدة تحذر من هجمات على فنادق في تركيا

حذرت القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة التركية الأمريكيين أمس الاثنين من تلقيها تهديدات محددة وذات مصداقية بشأن نشاط "إرهابي" محتمل يستهدف فنادق أمريكية في المدينة.

وقالت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني "ننصح المواطنين الأمريكيين في أضنة بتوخي الحذر عند ارتياد هذه المؤسسات."

ولم يورد التحذير أسماء فنادق. وتشمل فنادق أضنة عقارات تعمل تحت علامتي شيراتون وهيلتون التجاريتين.

تبعد أضنة الواقعة في جنوب شرق تركيا نحو 16 كيلومترا عن قاعدة إنجيرليك الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لشن هجمات ضد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا.

كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تركيا.

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