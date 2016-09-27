الولايات المتحدة تحذر من هجمات على فنادق في تركيا

حذرت القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة التركية الأمريكيين أمس الاثنين من تلقيها تهديدات محددة وذات مصداقية بشأن نشاط "إرهابي" محتمل يستهدف فنادق أمريكية في المدينة.

وقالت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني "ننصح المواطنين الأمريكيين في أضنة بتوخي الحذر عند ارتياد هذه المؤسسات."

ولم يورد التحذير أسماء فنادق. وتشمل فنادق أضنة عقارات تعمل تحت علامتي شيراتون وهيلتون التجاريتين.

تبعد أضنة الواقعة في جنوب شرق تركيا نحو 16 كيلومترا عن قاعدة إنجيرليك الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لشن هجمات ضد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا.

كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تركيا.