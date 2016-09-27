البث الحي
منوعات

الهواء الملوث يقتل 7 ملايين شخص سنويا

27/9/2016

الهواء الملوث يقتل 7 ملايين شخص سنويا

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من سبعة ملايين شخص يموتون سنويا بسبب التلوث المفرط للهواء.

وأوضحت المنظمة اليوم الثلاثاء في جنيف أن الهواء الخارجي الملوث بعوادم السيارات من أسباب وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص سنويا وأن ضحايا تلوث الهواء الداخلي يصلون إلى 4.3 مليون شخص.

ولا يقتصر التلوث الشديد في الدول الأكثر فقرا على الهواء الخارجي فقط بل إن نحو ثلاثة مليارات شخص في العالم إجمالا لا يزالون يستخدمون الفحم والسماد الطبيعي والخشب وغيرها من البقايا النباتية في الطهي ما يلوث الهواء بشكل هائل في الغرف الداخلية للمنازل.

وحسب المنظمة فإن 92% من سكان الأرض، أي نحو تسعة من بين كل عشرة أشخاص يعيشون في مناطق معرضة لنسبة عوادم تفوق النسبة التي تسمح بها معايير منظمة الصحة العالمية.

ويظهر هذا النموذج الذي يشمل تلوث الهواء في أكثر من 3 آلاف مكان في العالم أن خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سرطان الرئة أو أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي نتيجة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة يزداد بشكل خاص في الدول الأكثر فقرا حيث إن 90% من حالات الوفاة في هذه الدول بسبب تلوث الهواء ثلثاهم في مناطق جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي.

وكانت المنظمة قد نشرت بيانات مشابهة في أيار/مايو الماضي "ولكن النموذج الجديد للمنظمة يوضح أماكن تركز التلوث الهوائي بدقة ويوفر بذلك قاعدة مراقبة تهدف لمكافحة هذا التلوث" حسبما أوضحت فلافيا بوستريو، المدير العام المساعد للمنظمة.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)