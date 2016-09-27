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استقالة رئيس أوربا والشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة نستله

27/9/2016

لويس كانتاريل

قالت شركة نستله أمس الاثنين إن لويس كانتاريل الذي يرأس منطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا وكان مدافعا عن مزج أنشطة المواد الغذائية والأدوية استقال بعد 40 عاما من العمل لدى الشركة السويسرية.

وقالت الشركة في بيان إن ماركو سيتيمبري رئيس قسم المياه سيحل محل كانتاريل بينما سيتولى ماوريزيو باتيرنيلو رئاسة القسم قادما من نستله روسيا وأوراسيا.

وتعكف نستله أيضا على تغيير هيكل نشاط وحدتها نستله بروفيشنال للأغذية والمشروبات بحيث تدار إدارة إقليمية لا عالمية حيث تقول إن هذا سيساعدها على تلبية الطلب المتنامي على مزيد من المنتجات والخدمات المعدلة حسب الطلب.

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