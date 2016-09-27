استقالة رئيس أوربا والشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة نستله

لويس كانتاريل

قالت شركة نستله أمس الاثنين إن لويس كانتاريل الذي يرأس منطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا وكان مدافعا عن مزج أنشطة المواد الغذائية والأدوية استقال بعد 40 عاما من العمل لدى الشركة السويسرية.

وقالت الشركة في بيان إن ماركو سيتيمبري رئيس قسم المياه سيحل محل كانتاريل بينما سيتولى ماوريزيو باتيرنيلو رئاسة القسم قادما من نستله روسيا وأوراسيا.

وتعكف نستله أيضا على تغيير هيكل نشاط وحدتها نستله بروفيشنال للأغذية والمشروبات بحيث تدار إدارة إقليمية لا عالمية حيث تقول إن هذا سيساعدها على تلبية الطلب المتنامي على مزيد من المنتجات والخدمات المعدلة حسب الطلب.