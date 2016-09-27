ارتفاع حصيلة ضحايا قارب "رشيد" بمصر إلى 202

جثامين لعدد من ضحايا القارب

أفاد خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذى غرق قبالة السواحل المصرية في البحر الأبيض المتوسط، يوم الأربعاء الماضي، إلى 202 غريقًا وذلك بعد انتشال رجال الإنقاذ لثلاثة وثلاثين جثة جديدة .

والأربعاء الماضي، غرق قارب يقل مئات من المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان وإريتريا والصومال، في البحر الأبيض المتوسط، شمالي مصر، أمام سواحل مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة (شمال).

وتعتبر سواحل مصر، إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في بيانات منفصلة عن أكثر من 12 واقعة توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، بعدد إجمالي تجاوز ألفي شخص.