أوبر تتوسع في مجال توصيل الطعام في 24 دولة

بدأت شركة أوبر جهودا دولية واسعة في مجال توصيل الوجبات الغذائية بالتعاقد مع موظفين جدد، وإطلاق حملة تسويق قوية في إطار استعدادها للتفوق على منافسين محليين في عشرات الدول.

وفي مؤشر على الطموح المتزايد بما يتجاوز نشاطها في مجال التوصيل تستعد أوبر لتوصيل الوجبات في العاصمة الهولندية أمستردام هذا الأسبوع بالتزامن مع إدراج موقع (تيك أواي دوت كوم) أكبر مواقع طلب الطعام عن طريق الإنترنت في هولندا على بورصة أمستردام للأوراق المالية.

وأشارت قوائم وظائف نُشرت على موقع أوبر ومواقع توظيف أخرى على الإنترنت إلى أن خدمة (أوبر ايتس) لتوصيل الطعام تطلب "جميع الوظائف ابتداء من المديرين العموميين إلى عمال توصيل طلبات على الدراجات وبائعين ومديري تسويق لبدء نشاطها في 24 دولة."

وتشمل الخطة 16 مدينة في 12 دولة أوربية ومن بينها موسكو ومدريد ومانشستر و11 مدينة جديدة في تسع دول آسيوية من بينها هونغ كونغ وجاكرتا وطوكيو بالإضافة إلى مدينتين كبيرتين بجنوب أفريقيا ودبي ومكسيكو سيتي.

وحتى الآن أطلقت (أوبر ايتس) خدماتها في 36 مدينة في ست دول منها 27 مدينة في الولايات المتحدة حيث بدأت أول مرة في تجربة توصيل الطعام قبل عامين في لوس أنجلوس. وكان أول انتقال لها على المستوى الدولي في باريس قبل عام.

وقال جامبو بالانيابان الذي عين حديثا رئيسا لأوبر ايتس لأوربا والشرق الأوسط وأفريقيا في مقابلة حديثة مع رويترز "لدينا خارطة طريق طموحة للتوسع وهي خارطة نثق أنها ستنقل قيمة هذا النشاط إلى مدن ودول جديدة هذا العام."