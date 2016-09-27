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أحمدي نجاد يقرر عدم الترشح للرئاسة الإيرانية

27/9/2016

أحمدي نجاد

أعلن محمود أحمدي نجاد اليوم الثلاثاء أنه قرر عدم الترشح مجددا للرئاسة الإيرانية ، قائلا إنه بدلا من ذلك سوف يستمر "كجندي صغير للثورة".  

ويذكر أن أحمدي نجاد 59 عاما شغل منصب رئيس إيران لمدة ثمانية أعوام حتى عام 2013 وهي الفترة التي تزايدت فيها عزلة إيران عن المجتمع الدولي.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي قد تحدث معارضا بالنسبة لاحتمال ترشح أحمدي نجاد للرئاسة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن خامنئي لم يصدر حظرا رسميا على ترشح  أحمدي نجاد ، ولكنه طالب الرئيس السابق في اجتماع خاص بعدم الترشح  للانتخابات المقررة في 19 آيار/مايو 2017.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم بأن أحمدي نجاد كتب خطابا لخامنئي يقول فيه إنه لن يترشح للرئاسة.

وجاء في الخطاب " لن أترشح للانتخابات الرئاسية وسوف أبقى جنديا صغيرا للثورة وخادما للشعب".

كان أحمدي نجاد قد ألمح إلى إمكانية عودته للرئاسة عدة مرات منذ بداية العام.

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