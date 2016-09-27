أب يفجر حفل زفاف ابنته ويقتل 13 شخصا

لقي 13 شخصاً مصرعهم، وأُصيب أكثر من 40 آخرين، جميعهم نساء وأطفال، مساء أمس الاثنين، جراء انفجار قنبلة يدوية، ألقاها "مختل عقليا" على تجمع لحفل زفاف ابنته، وسط اليمن، حسب شهود عيان ومصدر طبي.



وأفاد الشهود، في اتصالات هاتفية منفصلة حسبما ذكر مراسل "الأناضول"، بأن "هزاع شرمان"، وهو ضابط متقاعد بالجيش، و"مختل عقلي"، هاجم حفل زفاف ابنته، بقنبلة يدوية، في حي المشناقة، بمدينة يريم بمحافظة إب، وسط اليمن.

وأضافوا أن الهجوم كان مع اقتراب موعد وصول ابنته إلى الحفل، في الوقت الذي ازدحم فيه المكان بالحضور من النساء والأطفال.

وروى أحد شهود العيان أن الأب يعاني من "حالة نفسية"، بعد أن سُرح من الجيش، ومع بدء مراسم زفاف ابنته في منزل جدها، اقتحم المنزل عنوة في الوقت الذي لم يكن فيه الرجال حاضرون بالقرب منه، وفجر القنبلة.

وقال مصدر طبي إن الانفجار أدى إلى مقتل 8 نساء، بينهن قريبات للعروس، و4 أطفال، إضافة للأب الذي فجر القنبلة.

وأضاف أن العشرات من الجرحى، وجميعهم أطفال ونساء، نُقلوا إلى المستشفيات في المدينة، فيما نقل آخرون إلى مدينة ذمار، وسط البلاد، نظراً لسوء حالتهم بعد أن أُصيبوا بجروح بالغة.