مصر.. المضاربة بالتأمينات محاولة حكومية جديدة لتوفير السيولة

مظاهرة سابقة لأصحاب المعاشات في مصر

بين الحين والحين يخرج أصحاب المعاشات في مصر في مظاهرات للمطالبة بزيادة معاشاتهم المتدنية، وإعادة أموال التأمينات التي استولت عليها وزارة المالية في عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي.

وبدلا من استجابة الحكومة لمطالبهم فاجأهم مسؤول بصندوق التأمينات، في تصريحات صحفية: بالقول إنه وبعد توقف لمدة 5 سنوات يتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية في ظل برنامج إدراج أسهم القطاع العام الحكومي للتداول، بنسب تتراوح بين 20 و30% .

حماية دستورية

يأتي ذلك رغم أن المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يحمل رقم 79 لسنة 1975 تنص على تخصيص صندوقين الأول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة، والثاني للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص.

وتفصّل المادة 7 من القانون 79 لسنة 1975، أموال الصندوقين المشار إليهما فيما يخص الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم طوال فترة عملهم التي غالبًا ما تتعدى الـ20 عامًا إضافة إلى المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وينص القانون طبقا لنص المادة 9 على أن تتولى هيئة قومية للتأمين الاجتماعي، إدارة الصندوقين المشار إليهما، وينص الدستور على أن "أموال التأمينات هي أموال خاصة ولا يجب الاستيلاء عليها دون عائد".

صكوك غالي

ولم يكن هذا الإجراء فريدا من نوعه، إذ في عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي قررت الحكومة استخدام أموال التأمينات في سد عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات وبفائدة سنوية تتراوح بين 8 و 9 %، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الخزانة العامة للدولة، ومجرد حزمة أوراق داخلها.

وأعلنت وزارة المالية رسميا عام 2013 عن أن إجمالي أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال، بينما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أمام البرلمان يوليو/تموز الماضي: إن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالآتي: 55 مليارا وديعة لدى بنك الاستثمار القومي، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة.

عائد متدن

وكان خلاف قد نشب بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، حيث طلبت وزارة التضامن رفع سعر الفائدة إلى 9.5 % لإنقاذ صندوق التأمينات من العجز المالي، إلا أن وزارة المالية رفضت تحت ضغوط عجز الموازنة الذي بلغ العام المالي الحالي 2016-2017 نحو 319.5 مليار جنيه، وثبتت العائد عند 9%.

بدوره، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة أصدرت شهر يوليو الماضي، صكوكاً جديدة لصالح هيئة التأمينات والمعاشات بقيمة 14.2 مليار جنيه بفائدة تتراوح بين 9% و10%، وإن إجمالي السندات المصدرة لصالح الهيئة منذ عام 2006 وحتى الآن بلغ 312 مليار جنيه.

ويعد صندوقا التأمينات والمعاشات من كبار الدائنين للحكومة، ويجرى منذ سنوات احتساب مستحقاتهما الجديدة في صورة صكوك لصالح الصندوقين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في بيان سابق لها أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

وأوضحت أن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعي، تسدد المديونيات على 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى في يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014.

ولكن الإشكالية كما يقول أصحاب المعاشات تكمن هنا في أن تلك السندات التي تسدد سنوياً بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.

مغامرة

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر قد أعلن في يناير / كانون ثاني الماضي أنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة خلال الفترة المقبلة، بعدها حددت الحكومة بنوكاً وشركات بترول للمرحلة الأولى لبرنامج طرح شركات مملوكة لها في البورصة، بنسب محدودة، لزيادة موارد الدولة، تليها شركات اتصالات وخدمات إنترنت في المرحلة الثانية.

ويحذر محللون من المضاربة بأموال التأمينات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر والتراجع المستمر في مؤشرات البورصة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مؤشرات على نجاح طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، فهل تغامر الحكومة بأموال التأمينات بهذه المضاربة؟