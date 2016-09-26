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عصام حجي يكشف كواليس جديدة عن "جهاز الكفتة"

25/9/2016

أرجع عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي سبب قبوله منصب المستشار علمي للرئيس المؤقت عدلي منصور إلى أن دوره في تلك اللحظة كالطبيب الميداني لا يفرق بين مرضاه في العلاج، وكان عليه أن يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه فمنع الكثير من الاعتقالات في حق الطلاب المتظاهرين.

وأضاف خلال حوار خاص على شاشة الجزيرة مباشر مساء الأحد، أنه لولا تدخلاته في بعض الأوقات لدى القيادة، لتكررت أحداث النهضة مراراً وتكراراً ولزاد المعتقلون أضعافاً، ومنع حجي النظام من استغلاله كونه عالماً ومحاولة إجباره التصديق على اختراعات قيل إنها علمية وهي أضحوكة ووهمية كالجهاز المعروف إعلامياً بجهاز الكفتة وكذلك الوحش المصري.

وقال حجي إنه لم يبد رأيه في جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس سي إلا بعدما اجتمع مع لجان علمية وناقشوا الجهاز وقاموا بتجربته وأثبت أنه بعيد كل البعد عن العلم لكنه فوجئ بالقيادة العسكرية تطالبه باحترام اللواء عبد العاطي فقط لأنه يرتدي الزي العسكري فما كان من حجي إلا أن أكد له أن عمه استشهد في حرب الاستنزاف وهو يؤدي دوره على الجبهة بالزي العسكري أيضاً.

وأضاف أن طبيباً كبيراً بالقوات المسلحة اتصل به ليؤكد لحجي أنهم لا يعرفون أي شيء عن هذا الجهاز، وأنهم عرفوا به وقت الإعلان عنه وأنهم غير مؤمنين به بالمرة لأنه مخالف للعلم وللمنطق، وقال إن الترويج لجهاز الكفتة كان الهدف منه فقط جمع 200 مليار جنيه على حساب آمال مرضى فيروس سي الذين سيذهبوا كالريح للعلاج.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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