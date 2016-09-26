عصام حجي: مصر في نظام السيسي دولة بلا مستقبل

قال عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي إن مبادرته لتكوين فريق رئاسي لعام 2018 ليس لها علاقة بالسياسة.

وأضاف حجي في حوار خاص للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن "الجهل صناعة مصرية وإن مصر غرقت في الأكاذيب بسبب تجاهل ملف التعليم وتغييب الوعي العام بفعل الآلة الإعلامية الموالية للسلطة".

وقال إن القيادة الحالية في مصر تتعمد تكريس الجهل في المجتمع حتى توهم الجميع بأنه لا مخرج للبلاد من كل أزماتها سوى القيادة العسكرية، وبالتالي أفقدت المصريين قدرتهم على تحديد مصائرهم، مؤكداً أن مبادرته شعارها أن التعليم هو الحل وهو القادر على إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، ورأى حجي أن النظام الحالي ليست لديه نوايا صادقة في التعليم.

وأضاف حجي أن مبادرته سيعلن عنها رسمياً في أكتوبر القادم في مؤتمر عام في مصر وسيعلن عن أسماء أعضائها مؤكداً أن دوره فقط هو وضع خطة للملف العلمي في المبادرة وأنه ليس سياسياً بالمرة ولا يريد تكرار التجربة السابقة مرة أخرى، لافتاً إلى أن المبادرة ستعلن عن أسماء من تراهم مناسبين للترشح كفريق رئاسي مكون من رئيس واحد ونائب رئيس وغيرهم، في مارس 2017.

وأعلن حجي عن "مسيرة التعليم" وهي مسيرة ستبدأ من أسوان مروراً بالإسكندرية وصولاً إلى القاهرة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع اتحادات الطلاب التي انضمت للمبادرة في الحشد من أجل العلم، وقال إن صفحة المبادرة على فيسبوك ضمت 150 ألف عضواً خلال شهر واحد ويزيد عدد الأعضاء أسبوعياً بمتوسط 15 ألفا.

وقال حجي إن مبادرته لا تضفي أية شرعية على النظام الحالي لأنها بالأساس غير سياسية، هي فقط تؤسس مشروعاً رئاسياً قوامه التعليم، لافتاً إلى أن النظام الحالي مشغول بصورته أمام العالم وغير معني بصورته أمام نفسه، وبالتالي فمن الطبيعي ألا يؤمن بالتعليم، حيث أصبح الفقر هو حاكم مصر الأول والعشوائية تفشت في كل شيء.

وقال إنه لم يحدث أي اتصال بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين بشأن المبادرة ولا من أي حزب آخر ويرى أن الأحزاب فقدت مصداقيتها في الشارع، وقال إن المبادرة تضم كل المهتمين والمؤمنين بقيمة التعليم وأهداف المبادرة الخمسة، التي تسعى لتوحيد الصف المصري حول دولة مدنية قوامها التعليم، ويرى أن الملف الوحيد المتفق عليه بين جموع الشعب المصري كله هو التعليم.

وأرجع حجي سبب قبوله منصب مستشار علمي للرئيس المؤقت عدلي منصور عام 2013 إلى أن دوره في تلك اللحظة كالطبيب الميداني لا يفرق بين مرضاه في العلاج، وكان عليه أن يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منع الكثير من الاعتقالات في حق الطلاب المتظاهرين.

وأضاف أنه لولا تدخلاته في بعض الأوقات لدى القيادة، لتكررت أحداث النهضة مراراً وتكراراً ولتضاعفت أعداد المعتقلين، مشيرا إلى أنه منع النظام من استغلاله كونه عالماً ومحاولة إجباره التصديق على اختراعات قيل إنها علمية وهي أضحوكة ووهمية كالجهاز المعروف إعلامياً بجهاز الكفتة وكذلك الوحش المصري.

وقال حجي إنه لم يبد رأيه في جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس سي إلا بعدما اجتمع مع لجان علمية وناقشوا الجهاز وقاموا بتجربته وأثبت أنه بعيد كل البعد عن العلم لكنه فوجئ بالقيادة العسكرية تطالبه باحترام اللواء عبد العاطي فقط لأنه يرتدي الزي العسكري فما كان من حجي إلا أن أكد له أن عمه استشهد في حرب الاستنزاف وهو يؤدي دوره على الجبهة بالزي العسكري أيضاً.

وأضاف أن طبيباً كبيراً بالقوات المسلحة اتصل به ليؤكد لحجي أنهم لا يعرفون أي شيء عن هذا الجهاز، وأنهم عرفوا به وقت الإعلان عنه وأنهم غير مؤمنين به بالمرة لأنه مخالف للعلم وللمنطق، وقال إن الترويج لجهاز الكفتة كان الهدف منه فقط جمع 200 مليار جنيه على حساب آمال مرضى فيروس سي.

واعتبر حجي أن مشهد 30 يونيو كان غضباً شعبياً مبرراً لعدم تحقيق طموحات معينة، بينما لم يكن يتصور أن يحدث انقلاب على أول رئيس مدني منتخب ويأتي مشهد 3 يوليو الذي وصفه بأنه انقلاب على إرادة المصريين وتغييب للوعي العام بمساعدة إعلامية، وقال إن السذاجة الحقيقة أن يمكن أن نتصور أن هناك مخرجاً للأزمات بدون تعليم.

واعترف حجي بأنه أخطأ حينما قبل منصب المستشار العلمي، وأن مبادرته جزء من تصحيح هذا الخطأ، وأنه غير راغب في العودة إلى المشهد السياسي لكنه يقوم بدوره كأستاذ جامعي في دعم التعليم والطلاب والأساتذة المعتقلين والذين تعتبرهم الدولة عدوا لأنهم طالبوا بأبسط حقوقهم.

وعن الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي قال إن رجال العلم يذكرونه بالخير حيث تخرج من ذات الجامعة التي تخرج منها أكبر علماء فضاء مثل نيل أرمسترونج، رافضاً كل حملات التعدي والتشويه التي لاحقت الرجل قبل وبعد الانقلاب عليه، رافضاً في الوقت نفسه تكرار التجربة السياسية لجماعة الإخوان في الحكم وكذلك حكم المؤسسة العسكرية.

وعن تفريعة قناة السويس قال حجي إن مثل تلك المشروعات ليست لها الأولوية كما روج الإعلام "المغازل" للنظام، قائلا:" كواحد قضى فترة داخل القصر الرئاسي تلك المشروعات تمت في حالة من الجنون الجماعي، وغيرها من المشروعات الوهمية وغير المنطقية والتي تقوم على النفاق، محملاً النظام الحالي انهيار الاقتصاد المصري وتسويق الوهم للمصريين".

ووصف الدولة المصرية في ظل حكم نظام السيسي بأنها أحادية الفكر تحكمها قيادات المؤسسة العسكرية التي جعلت من نفسها وصياً على الشعب وجعلت مصر بلا مستقبل، مؤكداً في الوقت نفسه الفارق الكبير بين الجيش المصري الأصيل وبين القيادة العسكرية الحاكمة.