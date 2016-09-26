عصام حجي: الجهل صناعة مصرية ومبادرتي ليست سياسية

اعتبر عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي أن مبادرته لتكوين فريق رئاسي لعام 2018 ليس لها علاقة بالسياسة، مؤكداً على أن الجهل صناعة مصرية وأن مصر غرقت في الأكاذيب بسبب تجاهل ملف التعليم وتغييب الوعي العام بفعل الآلة الإعلامية الموالية للسلطة.

وقال إن القيادة الحالية في مصر تتعمد تكريس الجهل في المجتمع حتى توهم الجميع بأنه لا مخرج للبلاد من كل أزماتها سوى القيادة العسكرية، وبالتالي أفقدت المصريين قدرتهم على تحديد مصائرهم، مؤكداً أن مبادرته شعارها أن التعليم هو الحل وهو القادر على إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، ورأى حجي أن النظام الحالي ليست لديه نوايا صادقة في التعليم.

وقال إن المبادرة سيعلن عنها رسمياً في أكتوبر القادم في مؤتمر عام في مصر! وسيعلن عن أسماء أعضائها مؤكداً أن دوره فقط هو وضع خطة للملف العلمي في المبادرة وأنه ليس سياسياً بالمرة ولا يريد تكرار التجربة السابقة مرة أخرى، لافتاً إلى أن المبادرة ستعلن عن أسماء من تراهم مناسبين للترشح كفريق رئاسي مكون من رئيس واحد ونائب رئيس وغيرهم، في مارس 2017.

وأعلن حجي عن "مسيرة التعليم" وهي مسيرة ستبدأ من أسوان مروراً بالإسكندرية وصولاً إلى القاهرة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع اتحادات الطلاب التي انضمت للمبادرة في الحشد من أجل العلم، وقال إن صفحة المبادرة على فيسبوك تضم 150 ألف عضواً خلال شهر واحد ويزيد عدد الأعضاء أسبوعياً بمتوسط 15 ألف.

وقال حجي إن مبادرته لا تضفي أية شرعية على النظام الحالي لأنها بالأساس غير سياسية، هي فقط تؤسس مشروعاً رئاسياً قوامه التعليم، لافتاً إلى أن النظام الحالي مشغول بصورته أمام العالم وغير معني بصورته أمام نفسه، وبالتالي فمن الطبيعي ألا يؤمن بالتعليم، حيث أصبح الفقر هو حاكم مصر الأول والعشوائية تفشت في كل شيء.

وقال إنه لم يحدث أي اتصال بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين بشأن المبادرة ولا من أي حزب آخر ويرى أن الأحزاب فقدت مصداقيتها في الشارع، وقال إن المبادرة تضم كل المهتمين والمؤمنين بقيمة التعليم وأهداف المبادرة الخمسة، التي تسعى لتوحيد الصف المصري حول دولة مدنية قوامها التعليم، ويرى أن الملف الوحيد المتفق عليه بين جموع الشعب المصري كله هو التعليم.