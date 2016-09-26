شاهد| مقاتلون معارضون وأسرهم في انتظار الإجلاء من حمص بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إجلاء مئات من مقاتلي المعارضة السورية من آخر معاقلهم في مدينة حمص سيجري اليوم الاثنين مع تأهب مجموعة ثانية من المقاتلين وأسرهم لمغادرة حي الوعر بالحافلات.

وأضاف، أن من المقرر أن تغادر مجموعة من 100 مقاتل ريف حمص الشمالي.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها مركز حمص الإعلامي الذي تديره المعارضة مجموعات من السكان في انتظار الحافلات لنقلهم إلى خارج المدينة.

وتقول قوات المعارضة إن هذه الاتفاقيات مع النظام السوري هي جزء من استراتيجية الحكومة لإجلاء السكان قسراً من المناطق الخاضعة للمعارضة بعد أعوام من الحصار والقصف.

وحي الوعر به نحو 40 ألف مدني و800 مقاتل. ومن المتوقع أن يخلو الحي من الأسلحة خلال 20 يوما.

وغادرت أول دفعة وتضم 120 مقاتلا وأسرهم المدينة يوم الخميس.