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شاهد| مقاتلون معارضون وأسرهم في انتظار الإجلاء من حمص بسوريا

26/9/2016

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إجلاء مئات من مقاتلي المعارضة السورية من آخر معاقلهم في مدينة حمص سيجري اليوم الاثنين مع تأهب مجموعة ثانية من المقاتلين وأسرهم لمغادرة حي الوعر بالحافلات.

وأضاف، أن من المقرر أن تغادر مجموعة من 100 مقاتل ريف حمص الشمالي.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها مركز حمص الإعلامي الذي تديره المعارضة مجموعات من السكان في انتظار الحافلات لنقلهم إلى خارج المدينة.

وتقول قوات المعارضة إن هذه الاتفاقيات مع النظام السوري هي جزء من استراتيجية الحكومة لإجلاء السكان قسراً من المناطق الخاضعة للمعارضة بعد أعوام من الحصار والقصف.

وحي الوعر به نحو 40 ألف مدني و800 مقاتل. ومن المتوقع أن  يخلو الحي من الأسلحة خلال 20 يوما.

وغادرت أول دفعة وتضم 120 مقاتلا وأسرهم المدينة يوم الخميس.

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