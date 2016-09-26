شاهد: كلاب من ثلاث قارات يتنافسون في مسابقة لركوب الأمواج

شارك عدد من الكلاب بأحجام مختلفة في المسابقة السنوية لركوب الأمواج المخصصة للكلاب على شاطئ هنتنغتون في الولايات المتحدة.

وقد استوت بعض الكلاب على ألواحها، مواجهة الأمواج العالية، فيما كانت كلاب أخرى تنظر اليها من الشاطئ وهي تهز ذيلها.

وقد أتى بعض الكلاب وأصحابها من البرازيل، وأستراليا، وولاية فلوريدا الأمريكية، للمشاركة في النسخة الثامنة من هذا الحدث السنوي الذي يذهب ريعه الى جمعيات تهتم بالحيوانات.

وكانت مسابقة ركوب الأمواج الحدث الاخير في هذا التجمع الذي استمر ثلاثة أيام. وكان أمام الكلاب واصحابها 12 دقيقة لركوب الامواج واحتساب أفضل خمس نتائج منها.

وكانت لجنة التحكيم تقيم المشاركين على مستوى الثقة ومدة الصمود على اللوح والقدرة الاجمالية على ركوب الأمواج.

وقال المنظمون عبر صفحة الحدث على شبكة "فيسبوك": "كان لدينا مشاركون صغار، إلا أنهم راكبوا أمواج أشداء".

وقد فاز في مسابقة الكلاب المنفردة اللابرادور بونو الذي يملكه البرازيلي ايفان موريرا.