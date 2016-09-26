البث الحي
منوعات

شاهد: كلاب من ثلاث قارات يتنافسون في مسابقة لركوب الأمواج

26/9/2016

شارك عدد من الكلاب بأحجام مختلفة في المسابقة السنوية لركوب الأمواج المخصصة للكلاب على شاطئ هنتنغتون في الولايات المتحدة.

وقد استوت بعض الكلاب على ألواحها، مواجهة الأمواج العالية، فيما كانت كلاب أخرى تنظر اليها من الشاطئ وهي تهز ذيلها.

وقد أتى بعض الكلاب وأصحابها من البرازيل، وأستراليا، وولاية فلوريدا الأمريكية، للمشاركة في النسخة الثامنة من هذا الحدث السنوي الذي يذهب ريعه الى جمعيات تهتم بالحيوانات.

وكانت مسابقة ركوب الأمواج الحدث الاخير في هذا التجمع الذي استمر ثلاثة أيام. وكان أمام الكلاب واصحابها 12 دقيقة لركوب الامواج واحتساب أفضل خمس نتائج منها.

وكانت لجنة التحكيم تقيم المشاركين على مستوى الثقة ومدة الصمود على اللوح والقدرة الاجمالية على ركوب الأمواج.

وقال المنظمون عبر صفحة الحدث على شبكة "فيسبوك": "كان لدينا مشاركون صغار، إلا أنهم راكبوا أمواج أشداء".

وقد فاز في مسابقة الكلاب المنفردة اللابرادور بونو الذي يملكه البرازيلي ايفان موريرا.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)