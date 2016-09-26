شاهد| روسيا تبني قاعدة عسكرية على حدود أوكرانيا

انتهت روسيا من بناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة روستوف جنوب البلاد القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ومن المتوقع نشر ما يصل إلى عشرة آلاف جندي في هذه القاعدة.

وقال يفجيني زاخاروف نائب رئيس شركة البناء المُكَلَفة بتشييد القاعدة العسكرية "نضع اللمسات الأخيرة على آخر ثلاثة مهاجع، نشغل ونعدل النظم والهندسية. ستكون القاعدة العسكرية مستعدة لاستقبال الأفراد في المستقبل القريب".

وأضاف أن الدفعة الأولى من الجنود من الممكن أن تنتقل للقاعدة بحلول الأول من ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتتشارك روسيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في الحدود حول بحر البلطيق في حين تفصل أوكرانيا وروسيا البيضاء بينهما في الجنوب.

لكن منذ الإطاحة بالرئيس الموالي لموسكو في انتفاضة شعبية في أوكرانيا قبل عامين وتولي حكومة موالية للغرب أصبحت موسكو تنظر لأوكرانيا على أنها دولة تابعة لحلف شمال الأطلسي.