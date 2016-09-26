شاهد: "ذا ماغنفيسانت سفن" يتصدر الإيرادات في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الإثارة والمغامرات (ذا ماغنفيسانت سفن)، إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق فيلم ذا ماغنفيسانت سفن ، الذي يشارك في بطولته كل من دنزل واشنطن وإيثان هوك وكريس برات وهالي بينيت، إيرادات بلغت35 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "ستوركس"، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من كيغان مايكل كاي وآندي سامبيرغ وكاتي كراون، محققا ايرادات بلغت 21.8 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم "سولي"، المقتبس من قصة حقيقية لطيار هبط بطائرة فوق سطح نهر هادسون، والذي يشارك في بطولته كل من توم هانكس وأرون إيكهارت ولورا ليني، محققا إيرادات بلغت 13.8 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع الجزء الثالث من سلسة أفلام بردجيت جونز والذي يحمل عنوان " "بردجيت جونز بابي" وتلعب دور البطولة فيه رينيه زيلويغر، محققا إيرادات بلغت 4.5 مليون دولار.

وجاء خامسا فيلم "سنودن"، المقتبس عن قصة العميل الاستخباراتي الأمريكي إدوارد سنودن، والذي يشارك في بطولته كل من جوزيف جوردن لوفيت ونيكولاس كيدج وتوم ويلكنسون، محققا ايرادات بلغت 4.1 مليون دولار.