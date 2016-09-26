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شاهد| جمال حشمت: قيادة الكنيسة متهورة مسيسة صاحبة مصالح

26/9/2016

قال القيادي في جماعة الإخوان  جمال حشمت في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر إن قيادة الكنيسة المصرية أخطات كما  أخطأت قيادة الأزهر في تأييد الانقلاب .

وأكد "حشمت" أن القيادة الكنسية متهورة مسيسة صاحبة مصالح تبتز الوضع الحالي وقال أحدهم (إحنا قاعدين على حجر السيسي ) .

وأضاف حشمت أن قيادة الكنيسة تطالب  بأمرين عكس بعض,  الأمر الأول المواطنة الكاملة والأمر الثاني المطالب الفئوية أو الطائفية بما يسمى وضع ملِى مميز و المواطن المصري مسيحي أو مسلم يعانى من نفس المشاكل .

وأستطرد "حشمت"  و الخروج من دائرة المواطنة لدائرة الطلبات الخاصة مثل وضع نصوص خاصة في الدستور, وضع طائفي يتعارض مع المواطنة,  وكذلك قانون الكنائس   ووضع كوته في الوزارات والبرلمان يتعارض مع المواطنة, وعندما كان هناك صراع بين البابا شنودة والدولة خوف الأقباط من الدولة  ودخل الاقباط في حضن الكنيسة بما يسمى شعب الكنيسة  وهم جزء من النسيج الوطني في مصر.

و يري "حشمت " أن المواطنة  فكرة يدندنون بها وهذا كذب وكل ما يطالبون به ضد المواطنة.

 وعن استقبال الأقباط للسيسي في أمريكا قال "حشمت" من يتحدث عن السيسي في الخارج كبطل ومناضل لا يكتوي بناره في مصر وإذا كانوا صادقين عليهم أن يتركوا أمريكا ويعودوا الى مصر, والكنيسة أخطأت بحشد طائفي نرى فيه الصليب مكان النسر  ونرى فيه صورة  توا ضروس بجوار السيسي. 

 انتظروا  الحوار في زاوية" اسأل"

المصدر : الجزيرة مباشر
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