شاهد: جرحى في إطلاق نار داخل مركز تجاري بتكساس

أعلنت شرطة ولاية "تكساس" الأمريكية، أن تسعة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين في إطلاق نار بمركز تجاري في هيوستن، كبرى مدن الولاية، لافتة إلى أنها أردت المهاجم قتيلًا، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال قائد الشرطة مارثا مونتالفو، في مؤتمر صحفي، إن "إصابات الجرحى التسعة متفاوتة الخطورة، إلا أن اثنين منهم في حالة حرجة، فيما تلقى 3 آخرين العلاج، وتم تخريجهم من المستشفى".

وأضاف "وصلنا التقرير الأول عن حادثة إطلاق النار في مركز "ويسلايان وبيسونيت" التجاري، بتمام الساعة 06:30 صباحًا بالتوقيت المحلي(11.30)تغ، وعند وصول رجال الشرطة إلى موقع الحادث، أخذ المهاجم يطلق النار عليهم، إلى أن تمكنوا من قتله".

وكشفت التحقيقات الأولية أن "المهاجم (لم تكشف هويته) كان محاميًا، ولديه مشاكل مع الشركة التي كان يعمل بها".

وأشار مونتالفو إلى أنه "تم العثور على عدة قطع من الأسلحة في مكان الحادث".

وتعليقًا على الحادث، قال ريتشارد مان الناطق باسم رجال الإطفاء إن "بعض الإصابات كانت ناجمة عن حطام الزجاج، وأخرى بالرصاص".