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شاهد| تحويل حاويات عائمة لسكن للطلاب بالدنمارك

26/9/2016

ينتقل طلاب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إلى مساكنهم الجديدة وهي عبارة عن حاويات يعاد استخدامها.

وسيتم وضع مجمع الحاويات في ميناء كوبنهاغن.

وتقول الشركة، التي قامت بتحويل الحاويات إلى شقق سكنية، إن هذه الحاويات أفضل من الناحية البيئية، إذ أن تكلفة تحويل الحاوية الواحدة إلى شقة لا يستهلك سوى 450 كيلووات فيما تكون هناك حاجة إلى أكثر من 8 ميغاوات لتذويب الحاوية وصناعة حاوية جديدة.

وسيتمتع سكان المجمع بنظام يراعي البيئة في عمليات تسخين المياه والتدفئة ولن يكون هناك أي انبعاثات كربونية كما سيتمتعون بإيجار شهري منخفض نسبيا عن متوسط الإيجارات في العاصمة الدنماركية

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