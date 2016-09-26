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شاهد: انطلاق سباق السيارات الرياضية في بيروت

25/9/2016

احتشد الآلاف من مشجعي السيارات السوبر الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة النسخة الأولى من سباق استعراضي أطلق عليه اسم (بيروت جراند بري).

وقال مؤسس السباق إن السباق الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى جمع ملاك السيارات السوبر الرياضية وعشاقها في المنطقة ودعم السياحة في لبنان.

واستغرق السباق أكثر من عام للتحضير له واستلزم الحصول على الكثير من التراخيص والموافقات.

والسباق مفتوح لمشاركة المتسابقين المحترفين والهواة وأي شخص لديه سيارة سوبر رياضية بإمكانه أن ينافس في السباق.

وكان الفائز بالنسخة الأولى هو محمد عريبي بسيارته أودي آر8 متفوقا على صاحب المركز الثاني بثانية واحدة.

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