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شاهد| الموسيقي العالمي ياني يبهر الأردنيين في أول ظهور له

26/9/2016

أحيا الموسيقي العالمي اليوناني ياني حفلا موسيقيا أمام جمهور شغوف انبهر بروعة موسيقاه، في منطقة جبل القلعة الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وهذه أول مرة يحيي فيها ياني الذي يحترف الموسيقى منذ 30 عاما حفلا في الأردن في إطار حفلات لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

وقال الفنان الذي رُشح أيضا لجائزة جرامي إنه يريد بحفله في الأردن توصيل رسالة حب وتسامح لاسيما لمنطقة مضطربة مثل الشرق الأوسط.

وأضاف، "أتعشم أن ألعب دورا صغيرا جدا في تهدئة الناس.

وذُهل الجمهور بحفل ياني الذي عزف خلاله الفنان المفعم بالحيوية على البيانو على المسرح بصحبة أوركسترا تضم مجموعة متميزة من الموسيقيين.

وحفل ياني هذا كان الأخير في سلسلة حفلات نظمتها في جبل القلعة بعمان جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. وشارك في تلك الحفلات المغني وعازف العود اللبناني المعروف مارسيل خليفة وفرقة نار الأناضول التركية للرقص.

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