شاهد| السيسي للمهاجرين المصريين: "سايبها وماشي ليه؟"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه " لا مبرر لسقوط ضحايا مثلما حدث في حادث مركب رشيد" ، مشيرا إلى أن الدولة بمؤسساتها والمجتمع مسؤولان عن عدم تكرار ما حدث.

وخاطب السيسي المصريين المهاجرين في كلمته خلال افتتاح مشروع تطوير أحدي المناطق العشوائية بالإسكندرية اليوم الاثنين، قائلا : "سايبني وماشي ليه، سايبها وماشي ليه، تزعلنا وتزعل أسرتك وتزعل مصر عليك ليه، وأنا بتكلم كده مش سايبينك خالص، مش أنا اللي مش سايبك، بلدك مصر اللي مش سايباك"

وطالب السيسي جميع الجهات التعاون مع الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن أية دولة لن تتمكن وحدها فقط من أحكام السيطرة على موضوع الهجرة غير الشرعية.

وأشار الى أن حدود مصر البرية والبحرية تصل 5000 كيلومتر وان الجهد المطلوب لتأمينها ضخم جدا ، ولا يمكن السيطرة عليها بنسبة 100 بالمئة، ولكن الدولة ملتزمة بحماية حدودها.

وأضاف : "ليه نترك بلادنا .. مصر فيها شغل .. ولا أقول ذلك بسبب موقعي ولكن أقول وأنا مسؤول أمام الله وأمامكم لأن أي إنسان يسقط في رقبتي ورقابنا جميعا".

واستهل السيسي كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا المركب.

وغرق مركب يوم الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا، وانتشلت فرق لإنقاذ 168 جثة حتى الآن.