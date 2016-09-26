البث الحي
منوعات

شاهد| السيسي للمهاجرين المصريين: "سايبها وماشي ليه؟"

26/9/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  إنه " لا مبرر لسقوط ضحايا مثلما حدث في حادث مركب رشيد" ، مشيرا  إلى أن الدولة بمؤسساتها والمجتمع مسؤولان عن عدم تكرار ما حدث.

وخاطب السيسي المصريين المهاجرين في كلمته خلال افتتاح مشروع تطوير أحدي المناطق العشوائية بالإسكندرية اليوم الاثنين، قائلا : "سايبني وماشي ليه، سايبها وماشي ليه، تزعلنا وتزعل أسرتك وتزعل مصر عليك ليه، وأنا بتكلم كده مش سايبينك خالص، مش أنا اللي مش سايبك، بلدك مصر اللي مش سايباك"

وطالب السيسي جميع الجهات التعاون مع الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية  ، مؤكدا أن أية دولة لن تتمكن وحدها فقط من أحكام السيطرة على موضوع الهجرة غير الشرعية.      

وأشار الى أن حدود مصر  البرية والبحرية تصل 5000 كيلومتر وان الجهد المطلوب لتأمينها ضخم جدا ، ولا يمكن السيطرة عليها بنسبة 100 بالمئة،  ولكن الدولة ملتزمة بحماية حدودها.

وأضاف : "ليه نترك بلادنا .. مصر فيها شغل ..  ولا أقول ذلك بسبب موقعي ولكن أقول وأنا مسؤول أمام الله وأمامكم لأن أي إنسان يسقط في رقبتي ورقابنا جميعا".       

واستهل السيسي كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا المركب.       

وغرق مركب يوم الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا، وانتشلت فرق لإنقاذ 168 جثة حتى الآن.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)