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شاهد.. السيسي: "أنا عايز الفكة"

26/9/2016

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مسؤولي البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من "الفكة" لوضعها في "مشروعات لخدمة مصر".

وقال السيسي في كلمته اليوم الاثنين، خلال تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي غيط العنب بالإسكندرية: "يعني مينفعش ناخد. معرفش تعملوها إزاي، الفكة الخمسين قرش والجنيه في المعاملات تتحط في حساب لصالح المشروعات والخدمات."

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون المصري أن هناك مصريين يرغبون في التبرع لهذه المشروعات لكنهم لا يعرفون الآلية، على حد قوله.

وتابع: " فيه آلية أقوى، بنتكلم في معاملات لـ 20 أو 30 مليون إنسان لو الفكة جنيه و90 قرش، ممكن يبقوا رقم، لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش"، ثم دوت القاعة بالتصفيق.

وأثارت تصريحات السيسي موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء هاشتاج "هصبح على مصر بفكه" سرعان ما تصدر قائمة أبرز التعليقات في مصر على موقع تويتر.

ولم تسلم المواقع الإخبارية التي نشرت التصريحات وتتيح لقرائها خاصية التعليق عليها، من التعليقات اللاذعة، الأمر الذي دفع مواقع إلكترونية مصرية عدة إلى حذف التعليقات الساخرة.

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