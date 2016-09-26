شاهد| إقبال كبير على أول مهرجان للرسوم المتحركة في ليبيا

أقبل الآلاف من عُشاق الرسوم المتحركة وشخصياتها الشهيرة والكاريكاتير على حضور أول مؤتمر كوميك كون يُـقام في العاصمة الليبية طرابلس بين 23 و25 سبتمبر أيلول.

وأُقيم المؤتمر أو المهرجان في أرض معرض طرابلس الدولي الذي امتلأ بأكشاك عرض ونُظمت أنشطة متنوعة شملت مسابقات ألعاب فيديو وعروض أفلام قصيرة حول تاريخ كرتون في اليابان وعروض مجسمات وقمصان للأبطال الخياليين وحفلا موسيقيا بالإضافة لارتداء بعض زوار المؤتمر لأزياء الشخصيات الكرتونية المفضلة.

وولدت فكرة مؤتمر ليبيا عندما أرادت مجموعة تتألف من ثمانية شبان أن يشاركوا أقرانهم في البلاد شغفهم بالرسوم المتحركة والشخصيات الشهيرة في عالمها.

وبدأ أول مؤتمرات كوميك كون في جنوب كاليفورنيا سنة 1970 حيث اجتمع محبو الرسوم المتحركة والكاريكاتير من ربوع المعمورة.

وانتشرت فكرة المؤتمر في أنحاء الكوكب بعد ذلك حتى أضحى حدثا سنويا عالميا معهودا في عديد من المدن حاليا منها لندن ونيويورك وسان دييغو.

وفي أبريل نيسان أُقيم مؤتمر الشرق الأوسط كوميك كون في دبي للعام الرابع على التوالي وزاره ما يزيد على 60 آلاف شخص.

وذكرت مطبوعة ليبيا هيرالد المحلية أن سبعة آلاف تذكرة بيعت في يوم افتتاح المؤتمر وتوقعت أن ذلك يؤشر إلى أن عدد زوار المعرض في أيامه الثلاثة يُقدر بنحو 20 ألف زائر.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تتعرض لها ليبيا حاليا فإن منظمي المؤتمر حظوا برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة آريتي للثقافة والفنون وهي منظمة غير حكومية مختصة بالفن والثقافة.

وكثف منظمو المؤتمر الدعاية له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت وأحاطوا الجمهور علما بشكل منتظم بأحدث الأخبار والصور ذات الصلة بالمعرض.