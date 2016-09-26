شاهد| أول انسان آلي لفحص المنشآت

توصل فريق من الباحثين في سنغافورة إلى صنع أول انسان آلي من نوعه في العالم بمقدوره فحص المباني من الناحية الإنشائية في نصف الوقت الذي يستغرقه الفحص البشري.

وسيكون باستطاعة الانسان الآلي، الذي تم تزويده بكاميرات وماسحات ضوئية، اكتشاف العيوب التقليدية في المنشآت مثل الشقوق في الحوائط والأسقف وعدم تساوي الأرضيات والحوائط.

ويقول الباحثون إنه بالإضافة إلى الاختصار في الوقت، سيمنع الجهاز المشاكل البشرية مثل الفساد أو مجرد الاحساس بالتعب الذي قد يصيب من يقوم بعملية الفحص.

ويمكن للجهاز العمل لست وثلاثين ساعة بعد شحنه لمدة ساعتين فقط