شاهد: أمير بريطاني يرفض مصافحة رئيس وزراء كندا

رفض الأمير البريطاني جورج البالغ من العمر ثلاث سنوات مصافحة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك إثر وصول الأمير الصغير بصحبة والديه إلى كندا.

وربما بسبب الرحلة الطويلة بالطائرة، أو إدراك مبكر بأن جدة والده هي رئيسة الدولة في كندا لم يبد الأمير البريطاني الصغير ما يشير إلى أنه مفتون برئيس الوزراء الكندي.

ووصل الأمير جورج إلى كندا أول أمس السبت في زيارة رسمية تستمر أسبوعا بصحبة والديه الأمير وليام وكيت ميدلتون.

وتجاهل الأمير، ترودو عندما جلس القرفصاء محاولا بشتى الطرق مصافحته مما أدى إلى لحظة محرجة على مدرج المطار في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا.

وشعر الكنديون بشدة بهذا الرفض الأميري بعد أن اعتادوا على رؤية رئيس وزرائهم الشاب يكسب قلوب ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم ويحظى بوضع نجم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى مستخدمات تويتر "قلبي انفطر 15 مرة على ترودو في هذا" في إشارة إلى المدة التي استغرقها الموقف والتي استمرت 15 ثانية.

وكان الأمير جورج قد صافح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لبريطانيا في أبريل/نيسان عندما سُمح للأمير بتحية الرئيس الأمريكي وهو يرتدي حلة النوم قبل أن يذهب إلى الفراش.

والأمير جورج وأخته الأميرة تشارلوت التي يبلغ عمرها عاما موجودان في كندا لأول مرة بصحبة والديهما ولكن تلك ثاني زيارة لأبويهما لكندا بعد زيارتهما لها في 2011.