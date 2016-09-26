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تحذير للمسافرين إلى ألمانيا

26/9/2016

شهدت جرائم سرقة الحقائب والأمتعة في المحطات وداخل القطارات زيادة كبيرة أخرى مجددا في ألمانيا.

وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن عدد هذه الجرائم بلغ 44800 جريمة خلال العام الماضي، بحسب بيانات الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في العام الذي يسبقه، وهو 2014، بنسبة 25 % تقريبا.  

وبحسب الشرطة الاتحادية، تتم هذه الجرائم غالبا على أيدي جناة محترفين يعملون دوليا بصفتهم جزءا من فرق أكبر.  

وأضافت أنهم يقومون بجرائمهم في مجموعات مكونة من ثلاثة إلى ستة أشخاص، بحيث يقوم أحدهم بمراقبة الأجواء المحيطة، ويقوم آخر بإلهاء الضحية، فيما يمد الثالث يده للضحية في إطار خدعة بتقديم المساعدة مثلا. وبينما يعرض الجاني المساعدة على الضحية في قراءة خريطة طريق مثلا، يقوم شركاؤه بسرقة أمتعة الضحية أو حقائبه.  

وأوصت الشرطة الاتحادية بعدم الانشغال بالنقود بشكل واضح أمام الآخرين، لافتة إلى أنه من الأفضل حمل أية أموال وبطاقات ائتمان ومستندات وغيرها من الأشياء الثمينة دائما في جيوب داخلية مغلقة.  

كما أشارت الشرطة إلى أنه يتعين على الركاب في القطارات عدم الشعور بالأمان كما لو كانوا في حجرة المعيشة بالمنزل.

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