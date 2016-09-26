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الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تزور لاجئين سوريين في تركيا

26/9/2016

ليندسي لوهان أثناء زيارتها للاجئين السوريين

زارت الممثلة الأمريكية الشهيرة "ليندسي لوهان"، مستشفى يقدم خدماته للاجئين السوريين في مدينة إسطنبول التركية، وأبدت تأثرها الشديد مما شاهدته، وأعلنت اعتزامها العمل لمدة يوم في ذلك المستشفى في زيارتها المقبلة لتركيا.

وأعربت الممثلة خلال زيارتها لتركيا، عن رغبتها في القيام بعمل ما بخصوص موضوع اللاجئين، حيث نُظمت لها زيارة لمستشفى في منطقة، "سلطان بيلي" في إسطنبول، يعمل به أطباء سوريون، ويقدم خدماته للمرضى السوريين فقط.

وتجولت، في المستشفى وتحدثت مع الأطباء، وأعربت عن رغبتها في العمل لمدة يوم في المستشفى، خلال زيارتها المقبلة إلى تركيا، التي قالت إنها ستتم قريبا.

وزارت لوهان منزل أسرة سورية من حلب تقيم في سلطان بيلي، يعاني عائلها من إصابة في رجليه الاثنتين، واستمعت إلى حكاية العائلة، ولم تتمالك نفسها من الإجهاش في البكاء.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة التركية، عبد الرحيم بوينوقالن إلى أنه لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية لحضور الزيارة، التي جرت أمس الأحد، لأن الغرض لم يكن هو "الاستعراض الإعلامي"، قائلا إن "المهم هو أن إحدى نجمات هوليود أخذت مسألة اللاجئين على محمل الجد، وترغب في زيارة تركيا بشكل مستمر، وتسليط الضوء على قضية اللاجئين".

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