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الملك سلمان يأمر بتخفيض راتب الوزير 20 في المائة

26/9/2016

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يتم بمقتضاه تخفيض راتب الوزير 20% وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى 15%..

كما أمر الملك سلمان بتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 %وكذا المبلغ الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 % والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

كما تضمنت الأوامر الملكية إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية العام المالي المقبل وأن "يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

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