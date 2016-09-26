السيسي:"أنا مش بخوف حد والخطة إن الجيش ينتشربمصر في 6 ساعات"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في القضاء على الارهاب.

وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مشروع تطوير أحدي المناطق العشوائية بالإسكندرية اليوم الاثنين "إحنا حققنا نجاح كبير في الإرهاب ده، لكن أنا باتكلم على النوع ده م التشكيك وهزيمة إرادة الناس والثقة، ومحاولة زعزعة الاستقرار، ده ما ينفعش، بس مش ما ينفعش من أجهزة الدولة بس، لأ، ده مننا كلنا، الأمور مش هاتتحل في مصر في يوم وليلة من غير جهد ومعاناة".

وتابع:"الإرهاب أصله يهدف إلى هزيمة الناس، لما أنا النهارده أمشي في بين الناس بكلام باطل، كلام مش حقيقي، عشان أهز ثقته في نفسه وفي بلده، طب ليه؟ أنا باقول لكل من بيتحدث بكده، سواء هو عارف هو بيعمل إيه أو مش عارف، لو حصل الموقف اللي بيحصل في دول أخرى، إذا حصل في مصر، لا هتنفع لا لينا ولا لحد تاني، باقولكو تاني يا مصريين، ومش باخوّف حد، لا هاتنفع لا لينا.. لينا مين؟ لينا كلنا، ولا لحد تاني، انت بتتكلم في 90 مليون إنسان أو واحد وتسعين مليون، لو الـ.. حالة الدولة اتهزت بشكل يبقى فيه خطر على الواحد وتسعين مليون خلاص إحنا مش هيبقى في مش هيبقى في أمل، وهو بس مطلوب إن الخيط ده يبدأ، وبعد كده الموضوع مش هايتم السيطرة عليه".

وأضاف: "باطمنكو إن بفضل الله سبحانه وتعالى في دولة وفي قوات مسلحة وفي وزارة الداخلية، ولن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى إن يمس الدولة المصرية، التخطيط معمول إن الجيش يفرد في مصر، يفرد مصر خلال ست ساعات، التخطيط معمول، وأنا باقولكم عشان تبقوا عارفين، الجيش يفرد في مصر، ينتشر في مصر في ست ساعات، لحماية الدولة ديّت، ما حدش يفتكر إن إحنا هانسيبها أو نسمح.. إنها تضيع مننا ونضيع الناس معانا".

منهيا حديثه: "أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمامكم وأمام التاريخ، على الدفاع عنها وحمايتها، لآخر لحظة".