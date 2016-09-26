أول إضراب شامل في هيونداي كوريا في 12 عاما

بدأ اتحاد العاملين بشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أول إضراب شامل على مستوى البلاد خلال 12 عاما اليوم الاثنين احتجاجا على تعثر محادثات الأجور ما يهدد المبيعات والأرباح المستهدفة للشركة.

ويأتي الإضراب الذي يستمر يوما عقب إضرابات جزئية منذ يوليو/تموز في مصانع الشركة في أرجاء كوريا الجنوبية وهي أكبر مركز للإنتاج وتستأثر بإنتاج نسبة 40% من السيارات التي تباع حول العالم.

وأدى توقف العمل لفقد إنتاج 114 ألف سيارة بقيمة 2.5 تريليون وون (2.26 مليار دولار) حتى اليوم وهي أكبر خسارة للإنتاج بسبب إضراب في الشركة من حيث قيمة السيارات.

وقال جانج تشانج ييل المتحدث باسم اتحاد العمال إن النقابة تنوي تنظيم إضراب جزئي بقية أيام الأسبوع الحالي وقد يمتد الأسبوع المقبل حسب استجابة الشركة.

ورفض العاملون المنضمون للنقابة في هيونداي موتورز في الشهر الماضي بأغلبية ساحقة اتفاقا مبدئيا بشأن الأجور لأنه أقل سخاء من برنامج الأجور للعام الماضي.