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أمريكا تقول إنها ستعزز جهود إنهاء ختان الإناث

26/9/2016

هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

كشفت الولايات المتحدة النقاب عن خطط لتعزيز الجهود الرامية إلى وقف ختان الإناث بعد أن أظهرت إحصاءات تعرض أكثر من نصف مليون امرأة وفتاة في الولايات المتحدة لهذا الخطر.

وقال هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن وزارة الخارجية الأمريكية ستستضيف اجتماعا في واشنطن في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول يضم وزارات مختلفة وجماعات لحقوق المرأة لوضع خطة عمل لتخليص البلاد من الختان.

وأظهرت دراسة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نُشرت في وقت سابق من العام الجاري أن 513 ألف امرأة وفتاة في الولايات المتحدة يواجهن خطر الختان بزيادة ثلاثة أمثال في السنوات الأخيرة بسبب زيادة في عدد المهاجرين من دول تمارس هذه العادة.

ولا يعرف عدد النساء الأمريكيات اللائي أجريت لهن هذه العملية التي حُظرت في الولايات المتحدة منذ 20 عاما بسبب نقص البيانات الموثوق بها.

ولكن ريد قال إن الولايات المتحدة متخلفة في حماية النساء "من هذا الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان. أمريكيون كثيرون لم يسمعوا حتى بالختان أو يعتقدون أنه مشكلة ما بعيدة."

وأضاف  أنه "على الرغم من عدم شرعيتها فإنها تحدث هنا ويجب ألا نسمح بها. هناك عدد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها حكومتنا الآن لمعالجة الختان."

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