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وفاة مخرج أغنية "تسلم الأيادي" بأزمة قلبية في مصر

25/9/2016

ارتبط اسم أحمد الفيشاوي بأغنية "تسلم الأيادي"

قالت وسائل إعلام مصرية إن مخرج أوبريت "تسلم الأيادي" المصري أحمد الفيشاوي قد توفي بأزمة قلبية مفاجئة أمس السبت وتشيع جنازته اليوم الأحد.

ومن أشهر أعمال الراحل أوبريت "تسلم الأيادي" الذي أخرجه بالتزامن مع الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

وشارك في الأوبريت العديد من نجوم الغناء المصري مثل حكيم وهشام عباس وإيهاب توفيق وغادة رجب وغيرهم.

وأثار الأوبريت وقتها جدلا واسعا، فبينما لاقى إعجاب كثير من أنصار الجيش المصري، اعتبره معارضون للانقلاب العسكري تمجيدا لما ارتكبته قوات الجيش والشرطة من مجازر بحق جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من رافضي الانقلاب العسكري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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