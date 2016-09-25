وزير الثقافة: أكثر من ربع المصريين أُمِّيُّونَ

حلمي النمنم وزير الثقافة المصري

قال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم إن لدى الحكومة المصرية قناعة بضرورة الوصول بقضية الثقافة إلى كل مواطن في ظل وجود نسبة أمية تبلغ 26 في المائة وفقا للتقارير الرسمية، فضلا عن الأمية الثقافية.

وأضاف النمنم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي إن كان هناك طلب من السينمائيين، بفرض ضريبة على جمهور الأفلام الأجنبية، تتراوح من جنيه إلى 5 جنيهات إلا أن وزير العدل رفض ذلك بحجة ضرورة وجود قانون ينص على ذلك.

وتابع "علينا أن نصل للناس بالسينما والمسرح، وأن ننزل للناس ونخاطبهم، وأنا لدي انحياز للسينما لأنها فن البهجة والجمال".

وافتتح وزير الثقافة المصري الليلة الماضية الدورة الـ 32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، تحت شعار "سينما المقاومة".

ويستمر المهرجان حتى 27 سبتمبر، ويرفع شعار "سينما المقاومة"، ويحتفي بـ 4 دول وهم اليونان، إضافة إلى فلسطين والجزائر وسوريا، ويشارك فيه 29 دولة من دول العالم.