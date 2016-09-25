موقع بزفيد: السيسي استقبل نفسه بالسجادة الحمراء في نيويورك

السيسي لدى استقباله في نيويورك

سخر موقع بزفيد الأمريكي من طريقة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى زيارته إلى نيويورك الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الموقع، المختص بالأخبار الترفيهية، إن الرئيس المصري عندما يسافر "فإنه يحب أن يسافر بنمط خاص، بغض النظر عن تكلفة أو سخافة هذا النمط".

وقال الموقع يبدو أن السيسي اصطحب معه السجادة الحمراء التي اعتاد السير عليها بسيارته في القاهرة، ليتم فرشها في استقباله في نيويورك.

وكان السيسي قد تعرض لانتقادات واسعة في مصر بعد مشهد سيره بموكبه على السجادة الحمراء لعدة كيلومترات أثناء قيامه بافتتاح أحد المشروعات في مدينة السادس من أكتوبر مطلع العام الجاري.

وقال الموقع إنه رغم أن الوفد الذي استقبل السيسي هو من المسؤولين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة مثل السفير المصري، وإن كان البعض يشير إلى أن بعض من استقبلوا السيسي جاءوا معه على نفس الطائرة، لكن هذا "لا يفسر من الذي فرش السجادة الحمراء مادام أن هذا لم يتم من قبل الدولة المضيفة؟"