مقتل الكاتب الأردني "ناهض حتر" رميًا بالرصاص

الكاتب الأردني ناهض حتر ـ أرشيف

قتل الكاتب الصحفي الأردني "ناهض حتر" اليوم الأحد، رميًا بالرصاص، أثناء وجوده أمام قصر العدل، وسط العاصمة عمان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مصدر أمني (لم تسمه) "قتل الكاتب الأردني ناهض حتر أمام قصر العدل، اليوم الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بثلاث رصاصات، وتم القبض على المجرم والتحقيقات جارية".

من جهته، أدان نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، الحادثة قائلا "ندين هذا العمل بأقسى العبارات، ونعتبره تطاولًا على القانون وخروجًا عليه، ولا يجوز أن يؤدي الخلاف في الفكر إلى هذه النتيجة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وسبق أن أفرجت السلطات الأردنية عن "حتر" بكفالة مالية في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن قرر مدعي عام عمان الأول، في 13 أغسطس/آب الماضي إيقافه، وإسناد اتهام "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية"، على خلفية "نشره رسمًا مسيئًا للذات الإلهية عبر صفحته على فيسبوك".

وأسند قاضي المحكمة إلى حتر، "جرم نشر ما هو مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور والمعتقد الديني، وفقاً لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات، وبذات المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية".

وبعد يوم من التوقيف، قرر مدعي عام عمان حظر النشر بقضية "حتر"، مشددًا على أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق القرار بنشر أخبار أو معلومات حول الواقعة، سواءً عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظاً على سريته.