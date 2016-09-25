للمرة السابعة.."القطرية" أفضل طيران شرق أوسطي إفريقي

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية (أسوشيتد برس)

للمرة السابعة على التوالي، فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل خطوط طيران شرق أوسطي/إفريقي" وذلك ضمن جوائز بزنس ترافلر آسيا المحيط الهادئ التي أقيمت في هونغ كونغ.

وفازت الناقلة القطرية مؤخراً بجائزة "أفضل درجة رجال أعمال" من قراء مجلة كوندي ناست ترافلر، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف AirHelp وهي مؤسسة مستقلة تعنى بحماية حقوق المسافرين الجويين، نظير تقديمها أعلى مستويات الجودة والخدمة وفق الأوقات المحددة والتعامل مع شكاوى العملاء.

وإلى جانب ذلك فازت القطرية بجائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وبجائزة "أفضل صالة رجال أعمال" وجائزة "أفضل خدمة موظفي طيران في الشرق الأوسط" من جوائز سكاي تراكس المرموقة العالمية 2016.