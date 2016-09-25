البث الحي
منوعات

للمرة السابعة.."القطرية" أفضل طيران شرق أوسطي إفريقي

25/9/2016
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية (أسوشيتد برس)

للمرة السابعة على التوالي، فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل خطوط طيران شرق أوسطي/إفريقي" وذلك ضمن جوائز بزنس ترافلر آسيا المحيط الهادئ التي أقيمت في هونغ كونغ.

وفازت الناقلة القطرية مؤخراً بجائزة "أفضل درجة رجال أعمال" من قراء مجلة كوندي ناست ترافلر، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف AirHelp وهي مؤسسة مستقلة تعنى بحماية حقوق المسافرين الجويين، نظير تقديمها أعلى مستويات الجودة والخدمة وفق الأوقات المحددة والتعامل مع شكاوى العملاء.

وإلى جانب ذلك فازت القطرية بجائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وبجائزة "أفضل صالة رجال أعمال" وجائزة "أفضل خدمة موظفي طيران في الشرق الأوسط" من جوائز سكاي تراكس المرموقة العالمية 2016.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)